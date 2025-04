Cioccolata imperiale e cantieri da record: memorie di Sprugola City

Dicevo la volta scorsa che forse il primo che nel reame di Sprugolandia si gustò una tazza fumante di cioccolato fu Carlo V, il grande Imperatore che aveva tante di quelle terre da vantarsi che sul suo regno non tramontava mai il sole: se l’astro celeste calava da una parte, di certo luccicava alto all’orizzonte da qualche altra. La prima degustazione avvenne la mattina di martedì 18 ottobre 1544. Carlo se ne stava qua con un’imponente flotta, centinaia di navi alla rada nel Golfo pronte a partire per andare a dare una lezione a quei manigoldi dei pirati barbareschi che depredavano le navi mercantili. Già sedici anni prima i conquistadores di ritorno dallo Yucatan gli avevano portato in grazioso omaggio i semi del cacao e lui era ormai abituato a fare colazione con la cioccolata che generosamente offriva anche a chi gli stava intorno. Così, forse il cioccolato lo gustò pure Giulio Biassa, il padrone di casa che aveva ospitato quella notte l’augusto ospite nel suo palazzo oggi sede della Cassa di Risparmio. Che Carlo appena sveglio si fece la cioccolata l’affermo Carlo Caselli, il reggiano così innamorato di Sprugolandia da esserne fra i migliori suoi figli adottivi. Correva l’anno 1913 e la domenica 30 marzo fu varata la nave da battaglia Andrea Doria: fu un evento memorabile per Sprugola City, un enorme successo per un paio di buoni motivi. La nave, cominciata il 24 marzo dell’anno precedente, entrò in mare dopo un anno.

Quell’exploit degno dei cantieri britannici allora al top nel settore rappresentò un grande successo della cantieristica sprugolotta, testimonianza sicura della professionalità delle sue maestranze. Inoltre, fu una grandiosa enorme performance mediatica con Sprugola City e dintorni invasi da migliaia di visitatori entusiasti che fecero la felicità degli operatori turistici del tempo che alla fine si ritrovarono con le dispense vuote e le tasche piene. L’evento venne sfruttato anche per fini pubblicitari. Una ditta di cioccolatai di Parma che aveva aperto qua una bottega per fare concorrenza ai pasticcieri svizzeri, per pubblicizzare i suoi prodotti stampò un giornaletto dove Caselli scrisse della cioccolata di Carlo avvertendo che la cosa non era certa ma probabile. Ritrovata quella notizia la divulgai. Ne vennero a conoscenza gli eredi della ditta parmense che si complimentarono con me per avere citato la loro produzione. Dimenticata per una volta l’abituale sfacciataggine, non chiesi degli assaggi di quanto producevano. Pensavo ingenuamente che sarebbero arrivati senza la mia richiesta ma, ahimè, nessun postino bussò alla mia porta.

