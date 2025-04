Comunali, Loconte ritira la candidatura e appoggia Marras: “Unione di intenti sul cibo bene comune”

Genova. “Questa campagna elettorale è durata un mese. Ma è da anni che parlo di cibo come atto politico, come Bene Comune. Ne parlo con la zappa in mano, con le mani nella terra, con chi ogni giorno coltiva, cucina, mangia, vive. Perché il cibo non è solo agricoltura: è lavoro, salute, comunità, memoria, territorio, libertà. In questa campagna ho proposto a tutti i candidati di firmare il “Manifesto del Cibo dei Genovesi”. Un patto concreto che parla di accesso alla terra, mense locali, educazione alimentare, biodiversità, acqua pubblica, difesa delle semenze contadine. Solo una candidata ha scelto di firmarlo: Antonella Marras, candidata di Sinistra Alternativa. Gli altri – Salis, Piciocchi, Crucioli – hanno preferito ignorare o non rispondere.

È un dato politico. E ogni scelta parla”.

Con queste parole affidate ad una nota stampa Marco Loconte, candidato-contadino, annuncia il suo ritiro dalla corsa elettorale. Un passo di lato, dopo aver portato nel dibattito politico di queste settimane temi legati all’agricoltura, al cibo e alla cultura contadina: “Non mi ritiro perché mi sento solo. Mi ritiro perché non lo sono. Ho trovato in Antonella Marras una persona con cui posso condividere ciò che per me è centrale: il cibo come Bene Comune. Ed è da qui che nasce una possibilità di unione, non di divisione. Non cerco poltrone, né accordi. Mi interessa che Genova torni a parlare del necessario, dell’essenziale, del vivo. Mi interessa che torni a guardare alla terra, ai mercati, alle scuole, ai piatti vuoti, ai semi dimenticati; mi interessa che riconosca nel cibo il primo atto di democrazia”.

