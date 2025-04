Nella serata di ieri, in via Cavour alla Spezia, i Carabinieri hanno sorpreso un trentenne originario di Carrara con due capi di abbigliamento appena rubati da un negozio, per un valore complessivo di circa 100 euro. Durante il controllo, i militari hanno sequestrato anche una tronchesina, ritenuta utilizzata per commettere il furto. L’uomo è stato denunciato.

