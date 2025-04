Euroflora, rose e piante carnivore on stage. Federico Quaranta in cattedra tra sostenibilità e spiritualità

Genova. In un sabato baciato dal sole, Euroflora 2025 a Genova è stata letteralmente assaltata dal pubblico già di prima mattina. I bus turistici hanno occupato i posti disponibili in corso Quadrio e in corso Aurelio Saffi, un vero e proprio sciame di visitatori è arrivato dalla stazione ferroviaria di Brignole. “Siamo davvero soddisfatti di questo primo sabato di manifestazione – sottolinea il presidente di Porto Antico di Genova Spa Mauro Ferrando – e di vedere davvero tanti i giovani e giovanissimi a conferma di un forte ricambio generazionale e della svolta di Euroflora verso un modello nuovo di floralies che propone, accanto alle eccellenze del florovivaismo made in Italy ed estero, i temi dell’architettura del paesaggio, della biodiversità, della sostenibilità e del turismo consapevole. Un nuovo format che si presta a cogliere i nuovi stili di vita contemporanei”.

Arene e sale strapiene di pubblico per le presentazioni e le lezioni in programma. Tra i tanti, l’evento dedicato alla trasformazione degli sciroppi ottenuti dai petali di rosa al tempo dei Dogi della Repubblica di Genova che ha unito storia, botanica con questa arte antica. Promosso dall’Associazione dei Produttori di Rose Antiche l’appuntamento ha guidato il pubblico in un viaggio affascinante nell’evoluzione dell’uso della rosa in ambito medico. E’ stata Vivienne Crosa di Vergagni, vicepresidente dell’associazione, a prodursi in una dimostrazione pratica arricchita da racconti storici dove è emersa la raffinatezza dei processi con cui le rose venivano trasformate in sciroppi, elisir profumati e preparati officinali, molto apprezzati nei sontuosi banchetti della nobiltà genovese e nei rituali terapeutici della medicina popolare e conventuale

