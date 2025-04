Frana a Finale, piano di mobilità alternativa per ridurre i disagi: servizi di trasporto per il collegamento con Varigotti

Finale Ligure. Sono state illustrate nel corso dell’assemblea pubblica tenutasi lo scorso giovedì 24 aprile presso l’ex scuola del rione, le iniziative definite dall’amministrazione comunale di Finale Ligure per rispondere tempestivamente alle difficoltà vissute da studenti, lavoratori e residenti, a seguito della chiusura della SS1 “Aurelia” in corrispondenza del porto di Capo San Donato, dove una frana ha comportato la chiusura temporanea della carreggiata in entrambi i sensi di marcia.

In attesa della realizzazione delle opere di messa in sicurezza del versante, che consentiranno – in una prima fase – di ripristinare la circolazione almeno a senso unico alternato, l’amministrazione ha predisposto un piano di mobilità alternativa per limitare i disagi e ridurre sensibilmente i tempi di percorrenza, soprattutto per chi quotidianamente si sposta tra Varigotti e il resto del territorio.

