Frana sulla litoranea, Montefiori chiede controlli urgenti sulla stabilità del fronte sopra la strada

Il consigliere comunale del Partito Democratico Andrea Montefiori ha presentato un’interpellanza al sindaco della Spezia in merito alla frana avvenuta questa mattina sottolineando come la litoranea rappresenti un’arteria di scorrimento fondamentale, soprattutto con l’avvicinarsi della stagione primaverile ed estiva, quando il flusso turistico verso le Cinque Terre e il Golfo dei Poeti raggiunge livelli molto elevati.

Montefiori evidenzia come l’accaduto ponga seri interrogativi sulla sicurezza dell’intero tratto tra La Spezia e Riomaggiore, e ha chiede all’amministrazione comunale di intervenire prontamente, anche se la strada non rientra nella competenza diretta del Comune. In particolare, il consigliere sollecita il sindaco affinché venga effettuato, o richiesto agli enti responsabili, un controllo puntuale sulla stabilità del fronte roccioso sovrastante e sulla reale efficacia delle reti di protezione attualmente installate. “È necessario – sottolinea Montefiori – garantire la sicurezza della viabilità e delle persone, senza attendere nuovi eventi che potrebbero avere conseguenze ancora più gravi”.

