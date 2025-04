Funerale Papa Francesco, tra i 400mila fedeli presenti a Roma anche una delegazione di liguri: “Resterà nella storia”

Roma. È arrivato il giorno dei funerali di Papa Francesco. Ci siamo trovati nel mezzo di questo momento che passerà alla storia per tanti motivi. In piazza a Roma anche una delegazione ligure proveniente dalla diocesi di Savona-Noli, arrivata in capitale per partecipare al Giubileo degli adolescenti già in programma da diversi mesi.

Ma il 21 aprile la notizia che nessuno voleva sentire: Papa Francesco è morto. Attimi di panico e di disorientamento sia per la morte del santo pontefice sia perché non lo avremmo visto nei giorni del Giubileo. Ma la domanda principale era un’altra. Il Giubileo si sarebbe svolto lo stesso? La risposta è arrivata immediata, si. Non avrebbe voluto diversamente papa Bergoglio, che lo ha voluto fortemente questo Giubileo degli Adolescenti.

