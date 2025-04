Giovane turista milanese cade e vola per sei metri sul sentiero tra Manarola e Riomaggiore: trasportato al San Martino in elicottero

Le squadre del Soccorso alpino e i Vigili del fuoco sono intervenute sul sentiero della Beccara, tra Manarola e Riomaggiore, per un ragazzo milanese di 22 anni che, dopo essere inciampato, è caduto da un muretto a secco da un’altezza di circa sei metri, procurandosi una profonda ferita al gluteo senza però per fortuna battere la testa. Vista la fuoriuscita di sangue gli amici hanno allertato il 118.

Il ragazzo è stato medicato da infermiere e medico del soccorso alpino, di turno in zona, quindi è stato recuperato dall’elisoccorso Drago che lo ha portato per accertamenti al Pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova.

L’articolo Porto Venere, il Pci: “La memoria non si silenzia” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com