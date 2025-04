Il mondo si ferma per l’ultimo saluto a Papa Francesco: dopo i funerali entro l’11 maggio l’avvio del Conclave

Roma. Ci saranno anche 28 volontari della Protezione civile della Liguria a Roma per fornire assistenza nella gestione dell’accoglienza delle migliaia di persone che arriveranno nella capitale per assistere ai funerali di Papa Francesco, previsti per oggi, sabato 26 aprile.

I funerali del pontefice, morto lunedì 21 aprile, si celebreranno dalle 10 sul sagrato della Basilica di San Pietro, con una Messa presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio. Al termine della celebrazione eucaristica avranno luogo l’Ultima commendatio e la Valedictio, poi il feretro di Papa Francesco sarà portato nella Basilica di San Pietro e da lì nella Basilica di Santa Maria Maggiore per la tumulazione. Sulla tomba del pontefice, due lastre di ardesia, la “pietra ligure” richiesta dallo stesso Bergoglio per riposare sotto la terra delle sue origini.

» leggi tutto su www.ivg.it