La Tarros vince a Serravalle, ma la salvezza diretta è ancora in bilico: tutto dipende dal risultato della Virtus Siena

La Tarros fa il proprio dovere è chiude il girone dei Play-in out con una bella vittoria contro Serravalle. Purtroppo, però, anche l’Olimpia Legnaia vince, pertanto sarà il risultato della Virtus Siena a decidere chi potrà chiudere qui la stagione e chi, invece, dovrà affrontare i veri e propri play-out.

“E’ stata una partita con un po’ di alti e bassi, con la testa che andava anche al risultato di Crocetta e Legnaia – commenta il coach bianconero Marco Mori – I ragazzi sono encomiabili: in quest’ultimo periodo abbiamo vinto 11 partite su 12. Di più non potevamo fare, ora non ci resta che aspettare il risultato della Virtus contro Varese, anche se realisticamente sappiamo che è molto difficile che sarà a noi favorevole. Comunque vada, siamo pronti, anche ai play-out”.

