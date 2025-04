Lerici Sport si assicura anche il primo posto nel girone

La matematica, specie quando vuol dire certezza, piace al Lerici Sport che dopo aver conquistato con oltre un mese d’anticipo l’accesso ai playoff…si appropria pure della sicurezza aritmetica del primo posto nel Girone 1 della Serie B maschile nazionale quando, ancora, mancano un paio di turni alla fine della cosiddetta “regular season”. Questo il frutto della vittoria nella battaglia in casa dell’ Imperia. Il resto lo fa il miglior bilancio negli scontri diretti con le due inseguitrici più immediate. Purtroppo, dietro le quinte mugugna un po’ coach Andrea Sellaroli, tale e tanto dominio è servito “solo” a ottenere il miglior piazzamento nella griglia dei playoff (anziché la promozione diretta probabilmente s’intende).

Tuttavia il medesimo allenatore lericino non può nascondere la propria soddisfazione: “Siamo partiti tra le favorite insieme all’Aragno Rivarolesi, che aveva perso gara 3 contro il Piacenza per andare in A2, il Dream Firenze che aveva costruito una squadra per salire con giocatori provenienti dalla Florentia e appunto un Imperia che pure stavolta ha reso idea di chissà dove poteva arrivare senza squalifiche e infortuni. Ebbene abbiamo conquistato la testa della classifica, in un campionato in cui erano toste anche le ultime, a Dicembre e l’abbiamo tenuta fino ad oggi quando siamo a 9 punti dalla seconda; per quanto il Dream debba recuperare un match. E’ stata una una cavalcata penso storica per il club rossoblu”. Mister Andrea ricorda altresì che quando i “Coccodrilli” hanno avuto i loro cali di forma, hanno ad ogni modo pareggiato e con gli avversari che li hanno raggiunti negli ultimi minuti o addirittura secondi di partita, con l’eccezione del pareggio nella vasca dell’Aragno dove a pareggiare in extremis furono invece capitan Virdis e compagni.

