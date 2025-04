Mezzo secolo per la cattedrale di Cristo Re, un ardito esempio di edilizia sacra

“In questo momento solenne, quale è la dedicazione del Tempio, la Storia con la sua maestà ha il diritto di entrare per prima. Essa dipana nel tempo il disegno della Divina Provvidenza e la libertà degli uomini”. Iniziava così, il 3 maggio 1975, il discorso che l’arcivescovo di Genova cardinale Giuseppe Siri volle tenere alla Spezia, in occasione della cerimonia inaugurale della tanto attesa cattedrale dedicata a Cristo, Re dei secoli. Siri, allora, non poteva immaginare che, cinquant’anni dopo, la celebrazione giubilare della cattedrale avrebbe coinciso con i giorni vigiliari di un conclave importante come quello per l’elezione del successore di papa Francesco alla guida della Chiesa. Siri volle sottolineare, in quella circostanza, non solo la storia millenaria della Chiesa di Luni, trasformatasi nel tempo in diocesi di Luni – Sarzana e poi unitasi a quella di Brugnato, ma anche le sue prospettive future: “Le chiese, e soprattutto le cattedrali sopravvivono a tutto e a tutti. Le vicende si alternano, i fatti si avvinghieranno, i marosi delle tempeste di si scaglieranno talvolta contro le sacre mura. Ma esse resisteranno … In qualunque altro ambiente mi trovassi non potrei essere abbastanza tranquillo sulla sua sopravvivenza in un secolo nello stesso ufficio o destinazione. Qui è la casa di Dio, di qui passa la Provvidenza, qui mi sento sicuro”.

Celebrare dunque oggi il cinquantenario di quella dedicazione, seguita a lunghi, travagliati e complessi periodi di preparazione (basti pensare ai bombardamenti della seconda guerra mondiale, così come, in un contesto ben diverso, al concilio ecumenico Vaticano II), sembra avvalorare quanto contenuto nelle parole dell’allora cardinale arcivescovo di Genova.

Il “giro di boa” cinquantennale della cattedrale di Cristo Re – per usare un’espressione marinaresca – si affianca infatti al “giro di boa” della Chiesa tutta, chiamata ad eleggere un nuovo sommo pontefice. Significativi sono apparse dunque le due iniziative presiedute dal vescovo Palletti nei giorni passati: quella di lunedì scorso, nella cripta, per una prima preghiera a suffragio del pontefice appena scomparso, e poi la Veglia a livello diocesano di ieri l’altro sera, in cattedrale, “Nella luce della Pasqua, in preghiera per papa Francesco”. Venerdì prossimo, vigilia del cinquantenario, la comunità cristiana diocesana tornerà poi ancora in cattedrale in un incontro rivolto soprattutto ai giovani, ovvero proiettato sui successivi cinquant’anni almeno: un itinerario che sembra dare un rinnvato senso a quanto avvenuto e risuonato mezzo secolo fa in una chiesa davvero nuova, anche nell’impostazione architettonica, nata e sviluppatasi come simbolo e forza di unione della Chiesa locale e della città capoluogo, porzioni della Chiesa universale e della società intera.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com