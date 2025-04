Nella sede del Pd testi e foto per ricordare “Walter” Bertone: “Ho fatto il mio dovere e ho combattuto”

È stata inaugurata ieri, e sarà visitabile fino a domenica 27 aprile, nella sede del Partito Democratico di Sarzana, la mostra dedicata a Flavio “Walter” Bertone, nel doppio anniversario degli 80 anni dalla Liberazione e dei 25 anni dalla sua scomparsa. Un allestimento, curato da Massimo Biava, che ripercorre, attraverso testi, immagini e filmati, la vita di operaio, partigiano, politico e sindaco di Bertone. Numerosi gli esponenti del PD e del centrosinistra cittadino e provinciale che, insieme a famigliari e amici hanno preso parte all’inaugurazione. “Walter è un esempio di impegno e passione politica da trasmettere alle nuove generazioni”, ha sottolineato il segretario Marco Baruzzo.

“Si formò la Brigata Muccini con comandante Galantini – si legge in uno dei testi – ed io fui nominato vice comandante. Ho fatto il mio dovere e ho combattuto, anche se non mi è mai piaciuto uccidere. Non ho mai apprezzato molto quelli che volevano far parte del plotone di esecuzione. Torna il discorso cinismo: ammazzare una persona non è molto, la guerra è guerra, spari tu, sparo io. Ma una cosa è la guerra e doverla fare, una cosa pensare di ammazzare una persona a sangue freddo. Chi aveva il gusto di ammazzare era un po’ per cinismo e un po’ per risentimento. Arriviamo alla Liberazione io ricordo una cosa, la piazza piena, il discorso dal balcone del Municipio; parlarono tutti; anch’io che non avevo mai parlato in vita mia. Era il 23 aprile del ’45; quel giorno liberammo Sarzana. Appena liberata la città, ci fu una manifestazione. I tedeschi erano scappati, perché li abbiamo fatti scappare noi. Ci fu un combattimento sulle colline; ma quando arrivammo a Sarzana era già sgomberata. Gli americani arrivarono alla sera o all’indomani, non ricordo bene, e ci fu il discorso di un po’ tutti i rappresentanti del CLN e poi mi buttarono lì a parlare e dissi: “Ma guardate, abbiamo fame, dateci da mangiare”; fu il mio primo discorso”.

