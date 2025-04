Pallanuoto M/ Semifinale scudetto, domani la Pro Recco a Sori gara 1 contro il Savona

Dall’ufficio stampa della Pro Recco Waterpolo. Di Daniele Roncagliolo

La corsa al Tricolore entra nel vivo: domani, alle 17:30, la Pro Recco ospiterà il Savona nella piscina di Sori per gara 1 della semifinale Scudetto. Dopo una stagione regolare dominata da emozioni e grande intensità, le due squadre si ritrovano faccia a faccia in una serie che promette spettacolo e battaglia. Per i biancocelesti, che a marzo hanno sconfitto i biancorossi nella finale di Coppa Italia, la corsa allo Scudetto numero 37 si è fatta in salita dopo la sconfitta di Brescia che ha permesso ai lombardi di chiudere al primo posto.

