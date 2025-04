Piccoli incidenti: quanto gravano su costi sociali ed economici?

Negli ultimi dieci anni la popolazione delle città italiane è cresciuta dell’8,6% (fonte ISTAT). Questo significa più persone, ma anche più automobili in circolazione. E con l’aumento del traffico, anche i piccoli incidenti diventano sempre più frequenti. Spesso si tratta di tamponamenti leggeri, manovre sbagliate in parcheggio o code improvvise che portano a urti di bassa velocità. La prima vittima? Il paraurti. Questi incidenti minori sembrano poco importanti, ma nascondono costi invisibili per i cittadini, sia in termini economici che di sicurezza. Quante volte hai pensato di lasciar perdere quel piccolo ammaccamento del paraurti? Quante volte, invece, convinto di procedere con la riparazione hai avuto un conto salato dal carrozziere senza aspettartelo? Vediamo tutti i motivi.

Il paraurti: il primo a danneggiarsi e la parte più importante

