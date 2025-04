Pio chiude il più lungo digiuno stagionale, ma l’intesa con Lapadula ancora non si vede

Pio Esposito chiude allo Stirpe la più lunga striscia senza segnare di tutto il suo campionato. Il 19enne ha atteso 452 minuti per tornare al flettere di bicipiti. Dal gol al 58’ del 3 marzo contro il Pisa, che valse il pareggio preambolo del sorpasso, fino alla rete al 75’ minuto del 2-2 contro il Frosinone del 25 aprile. Quasi due mesi. In mezzo i 90 minuti con Cesena, Brescia e Sampdoria e i 75 con il Mantova, contro cui tuttavia aveva siglato un assist per il fratello Salvatore.

Mai il numero 9 aveva atteso così tanto per tornare a firmare il tabellino dei marcatori. Erano passati infatti 349 minuti tra il gol a Catanzaro il 21 dicembre 2024 e il primo della doppietta alla Carrarese il 19 gennaio 2025. Tra l’una e l’altra i 90 minuti contro Mantova e Bari e gli 81 contro la Juve Stabia con calcio di rigore fallito. Inaugurata la stagione con la rete al 21’ sul campo del Pisa, dovette poi attendere il 24’ di Spezia-Carrarese per ripetersi: 227 minuti.

