Porto Venere, il Pci: “La memoria non si silenzia”

Il Partito Comunista Italiano esprime sdegno e profonda preoccupazione per quanto avvenuto a Porto Venere in occasione delle celebrazioni della Festa della Liberazione.

Fabio Carassale, per conto della sezione locale del Partito comunista italiano -, significa svilire il senso profondo di questa ricorrenza e tentare di riscrivere la storia secondo logiche che nulla hanno a che vedere con la verità storica e con la Costituzione. Ancora una volta, sotto l’amministrazione del centrodestra, assistiamo a una strisciante normalizzazione dell’oblio e della rimozione della memoria antifascista. Ma la Resistenza non si cancella. Il 25 aprile non appartiene a una parte, ma al popolo italiano, e l’Anpi ne è parte integrante e imprescindibile.

“L’estromissione dell’Anpi, custode della memoria storica della Resistenza e voce autorevole dei valori antifascisti su cui si fonda la nostra Repubblica, rappresenta un atto grave e ingiustificabile. La giustificazione addotta dalla sindaca Sturlese, secondo cui “non ci sarebbe stato tempo per altri interventi”, suona come un’offesa alla memoria di chi ha combattuto contro il nazifascismo e ha contribuito alla conquista della libertà e della democrazia in Italia. Ridurre la celebrazione del 25 aprile a una sterile formalità, negando la parola all’Anpi – afferma