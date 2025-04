Recco: A-12 rimosso il mezzo in avaria

Da Autostrade spa

Alle ore 20:00 circa, sulla A12 Genova-Sestri Levante, nel tratto compreso tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova, è stato rimosso il mezzo pesante in avaria all’altezza del km 6.

Al momento nel tratto interessato si registrano 6 km di coda per traffico intenso.

L’evento ha causato forti turbative alla circolazione dovute in particolar modo agli intensi volumi di traffico registrati in queste ore sulle autostrade liguri verso principali centri della regione.

Tutte le informazioni sulla viabilità ligure sono disponibili sul sito internet www.autostrade.it.

