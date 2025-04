Recco: “Minuto di silenzio per Francesco; richiediamo rispetto istituzionale”

Da Andrea Brunelli, consigliere comunale capogruppo “Finalmente Recco”

Il rispetto istituzionale non è solo darsi del “lei” in Consiglio, chiamarsi Assessore e Consigliere, il rispetto istituzionale è ricordarsi che il Consiglio comunale rappresenta la Città.

A novembre avevamo già segnalato con lettera protocollata che vi erano già stati 3 eventi istituzionali a cui non eravamo stati invitati come Consiglieri di minoranza, già il Consigliere Dario Capurro aveva affrontato questo tema in una riunione dei Capogruppo. Successivamente avevamo sottolineato nuovamente questo problema in un’altra Capigruppo.

Già personalmente mi sembra assurdo che gli inviti ci arrivino dalla Segretaria del Sindaco in una mailing list con solo i 4 contatti della minoranza, segno che i Consiglieri di maggioranza hanno un altro canale istituzionale di inviti.

