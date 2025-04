Qualche velatura serale non rovinerà un sabato sostanzialmente soleggiato e senza nubi. I venti saranno deboli o a regime di brezza e il mare poco mosso. Le temperatura stazionarie nei valori minimi e in lieve diminuzione per quanto riguarda le massime. La giornata di domani, domenica, secondo Arpal porterà invece nubi e possibili rovesci localizzati che andranno però ad esaurirsi nel corso della serata. La settimana infine si aprirà all’insegna dell’instabilità.

L’articolo Sabato soleggiato, domenica con qualche nube proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com