Sammargheritese, Giacobbe: “Volevamo tornare in Eccellenza, dovevamo essere più concentrati. Vincendo la coppa abbiamo fatto vedere chi siamo”

Arenzano. “Facciamo vedere chi è la Sammargheritese”, il messaggio pre partita lanciato da mister Alessandro Giacobbe ai suoi. Questo è arrivato direttamente al cuore dei giocatori che hanno recuperato al Ceriale a pochi minuti dal triplice fischio, in pieno recupero, andando poi a vincere ai rigori e alzare al cielo la Coppa Italia Promozione.

Una bella soddisfazione per l’ambiente genovese, che si è congratulato con gli avversari biancoblù dopo una partita caratterizzata da grande equilibrio. Una coppa festeggiata con grande euforia dallo spogliatoio orange per un valore importante dato alla stagione che sta per concludersi.

» leggi tutto su www.ivg.it