Sestri: in consiglio bilanci e grandinata di mozioni (sette della maggioranza)

Il Consiglio comunale di Sestri è convocato per martedì 29 aprile alle ore 20,00 con il seguente ordine del giorno

1. Approvazione verbale seduta consiliare del 15 gennaio 2025

2. Approvazione verbale seduta consiliare del 30 gennaio 2025

3. Approvazione verbale seduta consiliare del 12 febbraio 2025

4. Approvazione del Regolamento per l’istituzione e il funzionamento delle consulte di frazione

5. Regolamento per la concessione di patrocinio, di contributi e di altri benefici di natura economica – approvazione

6. Variazione al Bilancio di Previsione 2025-2027 ai sensi dell’articolo 175 D.Lgs. 267/2000

7. Variazione al Bilancio di Previsione 2025-2027 ai sensi dell’articolo 175 D.Lgs. 267/2000

8. Variazioni al Bilancio di Previsione 2025-2027 ai sensi dell’articolo 175 D.Lgs. 267/2000 – applicazione avanzo – approvazione terzo aggiornamento al programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027 – elenco annuale 2025

9. Modifica dei criteri integrativi introdotti con l’allegato e approvato con deliberazione C.C. n. 111 del 20.12.2005 ad oggetto Agevolazione tariffaria sui servizi in base alle capacità economiche dell’utenza, adozione sistema a fasce Isee per i servizi ai minori (refezione scolastica, trasporto scolastico, centro estivo, nido estivo, asilo nido) e successive modifiche

10. Mozione del Gruppo Consiliare “Progresso per Sestri – Sestri un passo avanti” ad oggetto “Attivazione delle misure necessarie a ottenere la certificazione di parità di genere nella pubblica amministrazione comunale e nelle imprese del territorio”

11. Mozione del Gruppo Consiliare “Progresso per Sestri – Sestri un passo avanti” ad oggetto “Indirizzi politico/amministrativi in tema di costruzione di nuova media struttura commerciale di vendita”

12. Mozione dei Consiglieri Albino Armanino, Paolo Smeraldi, Elisa Troglio ad oggetto “Rimozione dello striscione “Verità per Giulio Regeni” dalla facciata del palazzo comunale di piazza Matteotti”

13. Mozione del Gruppo Consiliare “Progresso per Sestri – Sestri un passo avanti” ad oggetto “Adesione alla Dichiarazione sulla Fraternità Umana e alle iniziative promosse in collaborazione tra ANCI e Fondazione Fratelli tutti”

14. Mozione del Gruppo Consiliare “Progresso per Sestri – Sestri un passo avanti” ad oggetto “Messa in sicurezza delle gallerie Riva Trigoso/Moneglia”

15. Mozione del Gruppo Consiliare “Progresso per Sestri – Sestri un passo avanti” ad oggetto “Allestimento di una “Panchina Bianca” in memoria delle vittime sul lavoro”

16. Interpellanza del Consigliere Paolo Smeraldi “Gruppo Consiliare “Solinas Sindaco” ad oggetto “Utilizzo di parte del gettito dell’imposta di soggiorno per ridurre gli aumenti della Tari”

17. Interpellanza del Consigliere Paolo Smeraldi “Gruppo Consiliare “Solinas Sindaco” ad oggetto “Intensificazione dei controlli sull’uso dello smartphone e altri dispositivi durante la guida”

18. Interpellanza del Consigliere Paolo Smeraldi “Gruppo Consiliare “Solinas Sindaco” ad oggetto “Intensificazione dei controlli su motoveicoli rumorosi”

19. Interpellanza del Consigliere Paolo Smeraldi “Gruppo Consiliare “Solinas Sindaco” ad oggetto “Introduzione divieto di fumo nella spiaggia di Portobello – Baia del Silenzio”

20. Interpellanza del Consigliere Paolo Smeraldi “Gruppo Consiliare “Solinas Sindaco” ad oggetto “Aggiornamento del regolamento per la concessione di contributi economici ed erogazione di contributi economici con determine dirigenziali in base al regolamento sula base di criteri predeterminati e obiettivi”

21. Interpellanza del Consigliere Claudio Muzio “Gruppo Consiliare “Sestri per tutti dal mare alle frazioni” ad oggetto “Interventi per la messa in sicurezza ed il ripristino della viabilità sulla strada delle gallerie Riva Trigoso – Moneglia”

22. Interrogazione del Consigliere Paolo Smeraldi “Gruppo Consiliare “Solinas Sindaco” ad oggetto “Barche alate in via Byron”

