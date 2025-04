Sestri: società chiede concessione demaniale temporanea in porto

Andrea Bianchi, in qualità di legale rappresentante della società “Il Pontiletto”, ha presentato istanza di concessione demaniale marittima temporanea per l’utilizzo di area demaniale marittima nel porto di Sestri Levante. L’area demaniale marittima è richiesta in concessione nel periodo dall’1 maggio al 28 ottobre 2025 per la posa di un manufatto precario stagionale. L’amministrazione comunale informa che, coloro che intendano presentare domande concorrenti, per la medesima tipologia di utilizzo, a farlo entro il termine di giorni tre decorrenti dal primo giorno di pubblicazione della

presente, a pena di inammissibilità.

