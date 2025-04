Sport, Lodi (Azione) attacca: “Dove sono 500 mila euro promessi per gli impianti? Dalla destra solo parole”

Genova. “Piciocchi solo oggi si rende conto dell’importanza del valore degli impianti sportivi e di quanto sia essenziale lo sport per i cittadini? Ma prima dov’era?Finora abbiamo assistito solo a promesse mancate e impegni presi e mai mantenuti. A partire dai 500mila euro che il Comune i primi di marzo ha detto, pubblicando la notizia anche sul proprio sito, di aver stanziato per le piscine comunali e per la creazione di una comunità energetica per sostenere gli extra costi. Nessuno ne ha mai saputo più nulla e nessuno li ha ricevuti”.

A dirlo in una nota stampa Cristina Lodi segretaria regionale di Azione e consigliera comunale, che prosegue: “Questo era l’impegno che il Comune si era preso a seguito della mia mozione, approvata all’unanimità in consiglio regionale, che richiamava la giunta a una responsabilità: sostenere gli impianti sportivi che vedono rincari dai 7 mila e i 21 mila euro all’anno per il caro energia. Una richiesta che arrivava da Confartigianato e da tutte le associazioni che si occupano di sport in città .L’ennesima promessa mancata”.

