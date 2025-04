Stadio Riva, Podio: “Dal sindaco Tomatis atteggiamenti da gerarca e nessun rispetto dei ruoli istituzionali”

Albenga. “Il signor Riccardo Tomatis, a livello personale, può dire quello che vuole su Nicola Podio e a me personalmente non interessa. Ma, come avvenuto ancora questa mattina su alcuni organi di stampa, quando è il sindaco di Albenga che si rivolge al consigliere comunale Nicola Podio, deve farlo con il rispetto dovuto ai ruoli istituzionali”. Lo dichiara il consigliere comunale albenganese Nicola Podio.

“Non si può accettare che un sindaco – spiega -, eletto democraticamente dai cittadini, si comporti oggi in modo totalmente antidemocratico, arrivando a rasentare atteggiamenti da gerarca. Quanto alla vicenda dello stadio Riva, la richiesta di chiarimenti e le preoccupazioni espresse non possono essere liquidate con un semplice insulto di stupidità. Se ogni proposta o osservazione della minoranza viene bollata in questo modo, allora vuol dire che ogni voce diversa da quella del sindaco viene considerata come un fastidio da schiacciare”.

» leggi tutto su www.ivg.it