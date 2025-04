Tennis, a San Venerio chiuso il Macauto. E domenica ritornano Serie C e D

Chiuso al Circolo Tennis Spezia l’Open Macauto, torneo limitato 2.6, con 88 iscritti nella competizione maschile e 18 in quella femminile. In quest’ultima la vittoria ha arriso in finale a Guia Solari (2.6) del Cus Genova che, purtroppo per il pubblico di San Venerio, col presidente Stefano Zacutti Cipollini in testa, ha prevalso per 7-6 e 6-4 su Irene Bogo appunto del Cts: quest’ultima 2.7.

Sul versante maschile, Gianluca Beghi dell’ Asd Borgotrebbia-Pc ha avuto la meglio sull’altro finalista Lorenzo Galeno dello Junior Next Generation Lucca, per 6-0 e 6-2; entrambi 6.2.

Organizzazione capeggiata da Antonella Finazzi, Andrea Amoroso, Alessio Guidotti e Niccolò Sanna oltre che ovviamente dalla Presidenza.

Nel frattempo questo il programma a San Venerio per domenica 27 aprile: alle ore 10 la Serie C maschile col Circolo Tennis Spezia contro l’Asd Pro Recco Tennis e alle 14 la D4 maschile con club spezzino opposto al Ceparana C.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com