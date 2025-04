Toirano, il consigliere Peroni: “Ci sono cittadini di serie A e altri di serie B. L’episodio più eclatante lo sfratto dei vigili del fuoco”

Toirano. “A Toirano, evidentemente, non siamo tutti uguali. L’impressione è che ci siano cittadini di serie A e cittadini di serie B, associazioni trattate con i guanti bianchi e altre messe alla porta. E lo stesso vale anche per le attività commerciali e per i consiglieri comunali. La misura è colma e come consigliere di minoranza ritengo doveroso evidenziare pubblicamente un atteggiamento dell’amministrazione comunale che, a mio avviso, sa troppo di parzialità o che comunque sfugge alla logica di molti tra cui la mia. L’episodio più eclatante? Lo ‘sfratto’ al Comando dei Vigili del Fuoco Volontari di Savona”. Così attacca Cinzia Peroni, consigliere comunale del gruppo di minoranza “Semplicemente Toirano”.

“Con deliberazione n. 31 del 16 aprile 2025 – prosegue -, la Giunta Comunale ha deciso di rescindere con oltre due anni di anticipo un contratto di comodato gratuito regolarmente firmato e valido fino a novembre 2027. E per far posto a chi? Al Soccorso Speleologico, alla Protezione Civile Comunale e all’Associazione dei Gunbi. Tutti gruppi certamente meritevoli e importantissimi per il paese, ci mancherebbe. Anzi, mi fa assolutamente piacere che la Protezione Civile, dopo la messa all’angolo di qualche mese fa, sia tornata nella giusta e meritata considerazione da parte dell’amministrazione comunale”.

