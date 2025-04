I Red Jackets Sarzana tentano il rilancio domenica, ore 15 al “Mazzoni” di Piacenza contro i locali Wolverines, che i “Reds” incontrano così per la prima volta in questo campionato: dopo le due sconfitte consecutive a Verona e a Vicenza rispettivamente contro Redskins e Hurricanes.

L’obiettivo insomma è ritrovare la strada ch’era stata intrapresa, poi un po’ perduta nelle trasferte, col vittorioso debutto interno nella competizione di fronte agli stessi “Uragani” vicentini…per la cronaca nel 20-6 buscato da questi ultimi ha segnato per i sarzanesi Riccardo Mazzi su corsa.

Attualmente in testa, nel Girone D del campionato nazionale a 9 della Fidaf (Federazione Italiana Di American Football) i Redskins veronesi, che però hanno giocato una partita in più rispetto alle 3 dei Wolverines piacentini e degli stessi Red Jackets; con 4 gare alle spalle a sua volta invece il “fanalino di coda” e cioe’ gli Hurricanes.

L’articolo Trasferta a Piacenza per i Red Jackets Sarzana proviene da Città della Spezia.

