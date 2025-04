Aree militari, gruppo Pd: “Peracchini racconta ‘storie’, atti amministrativi e intese con ministero lo smentiscono”

“Abbiamo letto le risposte di Peracchini e Frija alle argomentazioni del segretario del Pd ligure Davide Natale sul rapporto tra la città e le aree attualmente occupate della Marina militare. Ci pare che, purtroppo, l’unica a non sapere di cosa parla sia l’amministrazione comunale. In cosa consiste il positivo e fattivo rapporto con la Difesa? Quali nuovi risultati ha portato dalla città e agli spezzini?”. Si apre così una nota diffusa dai consiglieri del gruppo consiliare spezzino del Partito democratico.

“La storia non è quella che racconta Peracchini. Quelle che racconta Peracchini sono ‘storie’, immaginazione e la mistificazione al potere. Si manipolano i fatti – proseguono i consiglieri Viviana Cattani, Dino Falugiani, Andrea Frau, Martina Giannetti, Andrea Montefiori, Marco Raffaelli e Piera Sommovigo -. Gli atti amministrativi e le intese sottoscritte con il Ministero della Difesa smentiscono il sindaco, che per altro nella sua greve dialettica conferma quanto sosteniamo. Infatti non cita, perché non può farlo, quali siano stati i progressi in termini di aree restituite ad usi civili. Non un metro in più in questi otto anni è stato riconquistato. Ma la cosa sbalorditiva è che Peracchini si lamenta dei costi che comportano i beni e le aree portate alla città dall’amministrazione di centro-sinistra. Intende forse dire che è stato uno sbaglio restituire il Montagna alla città e sviluppare l’università nell’ex ospedale militare, dove sono maggiori gli spazi disponibili? È evidente che, quando si aprono nuove opportunità e si avviano nuovi servizi per la collettività, si vada incontro anche a nuovi costi. Il compito di un’amministrazione pubblica è, appunto, spendere le risorse di tutti per migliorare la vita di tutti. Se l’ambizione era quella di tagliare e razionalizzare, crediamo che Peracchini abbia sbagliato mestiere”.

“Il problema vero è che, in questi anni, non sono state più fatte trattative di nessun genere – aggiungono i consiglieri comunali spezzini del Partito democratico -. Ci si è, invece, dimenticati per sette anni della nuova disponibilità, dal 2017, di spazi ad uso collettivo a Cadimare, salvo fare poi, in maniera frettolosa e senza la partecipazione dei cittadini, un progetto, finanziato dal Pnrr, che ha portato a un duro scontro con il borgo e ad una retromarcia della giunta a seguito dell’azione delle opposizioni e della massiccia protesta arrivata fino alla sala del Consiglio comunale. Senza le risorse europee a Cadimare non si sarebbe fatto nulla, nessuna risorsa del bilancio comunale era prevista per dare seguito all’intesa del 2017 con il Ministero della Difesa. A proposito a che punto è la progettazione unitaria per il fronte mare di Cadimare promessa circa un anno fa? Quante sono le risorse disponibili? Marola è stata ancora più sfortunata: i nuovi spazi per i marolini sono stati archiviati, probabilmente in via definitiva, sopraffatti dal progetto Basi blu, rispetto al quale il sindaco non ha battuto un colpo per garantire a quella comunità un qualche ritorno. A meno che non ci sia dietro un lavoro secretato!”.

