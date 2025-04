Autostrade, dopo il ponte festivo scatta il controesodo: in Liguria code e rallentamenti

Genova. Giornata da “bollino rosso” per traffico intenso sulle autostrade liguri, come previsto dai bollettini delle ultime ore. Con la fine del ponte del 25 aprile, quest’anno caduto proprio a ridosso delle festività pasquali, già da questo pomeriggio i turisti che hanno affollato le Riviere si sono avviati verso le città di provenienza, finendo ovviamente per intasare le autostrade liguri.

Sulla A10 si registrano code tra Varazze e il bivio per la A26 in direzione Genova. Nel Savonese, sempre sulla A10, coda aa tratti tra Albenga e Savona.

