Balneazione, controlli in tutta la costa ligure. Si punta al 1° maggio, giornata d’apertura della stagione balneare

È partita la nuova stagione dei controlli sulle acque di balneazione in Liguria. Malgrado qualche pausa necessaria dovuta al maltempo, la scorsa settimana i tecnici di Arpal, in collaborazione con la Capitaneria di Porto, hanno iniziato i primi sopralluoghi e campionamenti lungo tutta la costa. Anche per il 2025 restano 381 i punti di monitoraggio fra Ventimiglia e Sarzana: 85 insistono nella provincia di Imperia, 101 a Savona, 111 a Genova e 84 fanno capo allo Spezzino. Rispetto allo scorso anno si registra una lieve variazione: un punto in meno a Imperia (C.so Trento e Trieste di Sanremo) e uno in più nella città metropolitana di Genova (Le Saline di Rapallo).