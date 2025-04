Comunali, Crucioli contro tutti: “I problemi del centro storico non si risolvono con gli spot”

Genova. Risse, lanci di bottiglie e accoltellamenti in centro storico, proprio “a pochi passi” dal luogo dello “scintillante evento di promozione elettorale della candidata di centrosinistra Silvia Salis“, ritratta “sorridente ai Giardini Luzzati intenta a firmare autografi e, successivamente, immersa nella movida genovese con visite ai locali più di tendenza. Chiaramente, i due fatti sono totalmente scollegati e soltanto per un puro caso si sono svolti a pochi minuti e metri di distanza: tuttavia, trovo che la coincidenza sia significativa e che illustri molto bene la differenza tra quella che è la rappresentazione cinematografica che il centrosinistra vuole dare del centro storico, e la realtà”. È la denuncia di Mattia Crucioli, candidato sindaco di Uniti per la Costituzione.

“Una realtà che chi da anni dialoga con abitanti e associazioni del territorio conosce bene, nelle sue tante luci, ma anche nelle molte ombre, complessità e stratificazioni ben poco instagrammabili – prosegue Crucioli -. Sono ombre pesanti, che compromettono la qualità di vita delle persone, l’abitabilità di un quartiere ormai ridotto a divertimentificio per genovesi e turisti, che sta perdendo la sua anima: i negozi, le botteghe, l’artigianato, la musica e l’arte, ma anche gli stessi abitanti che ormai sempre di più scappano rassegnati verso altre zone della città”.

