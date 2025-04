D’Angelo recupera Bertola, l’ex Marino deve gestire le diffide e gli affaticamenti

Lo Spezia che nella giornata del 25 aprile ha pareggiato a Frosinone per la quindicesima volta in stagione, ha ripreso a lavorare già nella mattinata di sabato e si è ritrovato anche oggi per una seduta domenicale. Una settimana che inizia subito anche perché si torna in campo di giovedì. Contro la Salernitana D’Angelo ritroverà Nicolò Bertola reduce dal turno di squalifica dopo l’episodio di Mantova che tanto ha fatto discutere. Granata naturalmente rinfrancati dalla doppia vittoria casalinga contro Sudtirol e Cosenza: buono l’impatto di Pasquale Marino, chiamato a fare punti anche lontano dall’Arechi ma alle prese con la gestione dei cartellini. Molti i difensori in diffida che, se incappano in un cartellino giallo, saltano la prossima gara. Niente “Picco” per l’infortunato Bronn, cautela per Lochoshvili e Soriano, opzione 3-5-2 da valutare.

