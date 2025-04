Domenica mattina tra nuvole e schiarite, possibile pioggia nel pomeriggio

Sole a contendersi il cielo con le nuvole per questo inizio di domenica 27 aprile nello Spezzino, mentre nel pomeriggio potrebbe piovere. “Al mattino deboli piogge su Alpi Liguri, nuvoloso o molto nuvoloso altrove con locali schiarite su Centro-Levante – leggiamo nel bollettino Arpal -. Al pomeriggio rovesci e temporali a macchia di leopardo. I fenomeni nasceranno sui rilievi per poi interessare localmente anche le località costiere del Centro-Levante”.

Domani, lunedì 28 aprile, dopo una notte non priva di nuvole, la giornata spezzina dovrebbe aprirsi all’insegna del sereno, ma nel pomeriggio si annunciano rovesci isolati o temporali.

