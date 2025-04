Giubileo degli Adolescenti, tornati da Roma i 250 giovani della diocesi di Savona: “Indimenticabile”

Savona/Roma. Sono terminati i tre giorni romani per i 250 adolescenti che hanno partecipato al Giubileo dell’Adolescenza. Tre giorni nei quali sono stati catapultati in una realtà che era difficilmente immaginabile qualche mese fa. Ebbene sì perché i tre giorni del Giubileo degli Adolescenti (che sarebbero dovuti essere di festa) sono coincisi con la messa in suffragio di Papa Francesco. E così se da una parte c’era l’euforia di vivere questa esperienza (per molti la prima) lontano da casa senza i genitori, dall’altra su alcuni ragazzi è calato un velo di tristezza per non aver avuto la possibilità di vedere, in piazza San Pietro, papa Bergoglio.

Sono stati tre giorni in cui però il Pontefice è stato sempre presente ed è stato ricordato in più occasioni: dalla via Lucis, all’Eur, venerdì pomeriggio alla messa conclusiva in piazza San Pietro di questa domenica mattina (27 aprile).

