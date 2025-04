Pomeriggio di divertimento ieri a Fezzano per tanti bambini, con i giovani della Croce Rossa e i volontari. Per la degustazione di prodotti a km zero organizzata dalla Coop Consumo Fezzano, sono stati coinvolti i più piccoli con attività di educazione alimentare e il truccabimbi.

L’articolo I giovani della Croce Rossa incontrano i bambini a Fezzano proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com