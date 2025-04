Il cuore giallorosso batte a ritmo di Eccellenza, Bove: “Vittoria di tutta Millesimo, pensiero speciale a Edy Amendola”

Albissola. Il Millesimo è in Eccellenza per la prima volta nella sua storia. Un risultato raggiunto dopo una grande cavalcata che ha visto trionfare i giallorossi nella serratissima corsa con la Carcarese. Un’esplosione di gioia per l’ambiente millesimese, tra cui quella di un cuore giallorosso di capitan Michelangelo Bove.

“Esprimere tutte le emozioni che si provano in questo momento è veramente difficile – dichiara emozionato -. È stato un percorso unico. Abbiamo fatto la storia di questa società, del nostro paese, ma direi che anche come calcio dilettantistico ligure poche storie possono raccontare un percorso così. Siamo partiti dalla seconda categoria e siamo arrivati oggi in Eccellenza”.

» leggi tutto su www.ivg.it