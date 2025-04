Jeep per le Luigine della missione indiana e adesioni al progetto ‘la mucca e il vitellino’: obbiettivi raggiunti per Nuovo Cammino, che va verso l’assemblea annuale

Mercoledì prossimo, 30 aprile, si terrà l’assemblea annuale dell’associazione Nuovo Cammino Odv, in programma alle 18.00 al 4° piano del Palazzo Massà, in Via Cadorna 24 alla Spezia. “Il Nuovo Cammino va alla sua annuale assemblea con due risultati di grande valore – comunicano in una nota dall’associazione presieduta da Remo Righetti -: uno che proviene dal nostro territorio e l’altro che riguarda la missione delle Luigine che si trova nello stato indiano di Orissa. Questa è una comunità che potremmo definire ‘di frontiera’, tra i villaggi in mezzo alla foresta con la scuola, la casa delle suore, la chiesa a circa 40 km dal primo centro abitato”.

“Il primo obbiettivo raggiunto – proseguono da Nuovo Cammino – riguarda i ragazzini delle parrocchie del centro città che hanno ascoltato l’appassionante avventura e le esperienze di questa associazione e a seguito di questo le loro famiglie hanno deciso di aderire al progetto del micro-credito ‘la mucca e il vitellino’. Il secondo invece riguarda la notizia che è arrivata proprio in questi giorni: le religiose ora possono disporre di una jeep, dono degli amici del Nuovo Cammino e del contributo delle istituzioni. Così finalmente possono disporre di un mezzo che consentirà loro collegamenti decisamente più agevoli per le necessità della scuola e per le emergenze sanitarie.

