La Baia Alassio si guadagna almeno lo spareggio promozione, Sardo: “Il mio è un gruppo di uomini, qualcuno della San Filippo è andato sopra le righe”

Albenga. La Baia Alassio Auxiulium, grazie al gol sul finale realizzato da Di Mari (doppietta personale), si è guadagnata quantomeno lo spareggio promozione contro l’Ospedaletti. Gli orange saranno chiamati ad affrontare l’Imperiese e, salvo clamorosi colpi di scena, andranno poi a sfidare la squadra di Enrico Sardo per lottarsi la vittoria del campionato e un posto in Promozione. Il tecnico delle vespe dopo una partita intensissima si toglie qualche sassolino dalla scarpa: “Il mio è un gruppo di uomini, qualcuno della San Filippo è andato sopra le righe. Hanno picchiato e protestato dal primo al novantesimo, non ha senso conoscendoci tutti e in una partita che per loro non contava niente”.

