Lavagna-Sestri: notte da incubo; aggressioni e soccorsi

Purtroppo ragioni di “privacy” impediscono ai cronisti di approfondire fatti che, arrivando la bella stagione, costellano le notti, in particolare quelle tra il sabato e la domenica. Non è tacendo liti (diventano risse se vi partecipano almeno tre persone), aggressioni, o di persone ubriache che la Riviera diventi più sicura; è vero al contrario che, conoscendo alcune realtà sociali, si possa tentare di correggerle o almeno mettere in guardia le persone.

Poco prima delle 4.30 in piazza Milano a Lavagna vi è stata un’aggressione con un 38enne trasportato dalla Croce Verde di Lavagna al pronto soccorso. Più o meno alla stessa ora in viale 20 Settembre a Sestri Levante, altra aggressione con una persona colpita agli arti e trasportata dalla Croce Verde di Sestri all’ospedale di Lavagna. Caso di cui si occupano i carabinieri.

