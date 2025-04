Libri scuole secondarie, il Ministero definisce i tetti di spesa per l’anno 2025-26

Di recente il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso noto il decreto di determinazione dei tetti di spesa della dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado anno scolastico 2025/2026. Il documento definisce per l’anno scolastico 2025/2026 i tetti di spesa riferiti alle classi di scuola secondaria di primo e secondo grado entro i quali i docenti sono tenuti a mantenere il costo dell’intera dotazione libraria. Un’informazione utile per le famiglie progettando le spese del prossimo anno.

Scuola secondaria di I grado

Tetti di spesa – Anno scolastico 2025/2026

I anno: 299 Euro

II anno: 119 Euro

III anno: 134 Euro

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com