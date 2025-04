Modi di vivere, il mulino di Manarola che non spreme più ma narra una storia di lavoro e comunità

Il vecchio mulino di Manarola si rimette in moto. Non nella sua funzione primaria di spremitura, ma come narratore di un importante pezzo di storia delle Cinque Terre, ormai dimenticato. Riapre al pubblico, il primo maggio e per tutti i sabati di maggio, dalle 10 alle 13, l’antico mulino di Pie’ de Campu. La sua presenza è attestata sin dal 1643 e la sua derivazione si trova anche in una mappa del Vinzoni del 1776. Qui confluivano i prodotti che si trasformavano nelle ricchezze locali, farina e, soprattutto, olio. Il mulino è rimasto attivo sino al 1963 ed è stato recuperato nel 2019 dall’associazione “Radici” di Manarola, che lo ha rilevato dagli eredi dell’ultimo proprietario, Giuseppe Barani, emigrante in Cile tornato in Italia, di cui si conserva anche il biglietto del piroscafo di ritorno. Nel 2020 è stato sottoposto a vincolo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio con la conseguente immissione del regime di tutela.

“Il mulino storico (sia ad acqua che a vento), nelle sue espressioni più complete, rappresenta uno dei più grandi traguardi nelle invenzioni dell’umanità, non solo dell’antichità, ma anche e soprattutto dell’età medievale e moderna, esso rappresentò la prima fonte in assoluto d’energia che non dipendesse né dalla forza umana né da quella animale – spiega Sandro Tore, che accompagnerà le visite presso la struttura di Pie’ de Campu del primo maggio e dei sabati del mese di maggio – . I meccanismi di trasmissione che portavano alla macinazione antica funzionavano con la forza del vento, oppure quelli ad acqua, i quali possono in sostanza essere ridotti a due diverse modalità principali: il mulino può essere azionato da una ruota d’acqua disposta orizzontalmente; il mulino può essere mosso da una ruota d’acqua disposta verticalmente, dando luogo al mulino ad acqua più comunemente immaginato, detto anche ‘vitruviano’. Tra queste invenzioni possiamo inserire a pieno titolo il Mulino di Piè de Campu a Manarola, il quale, essendo stato un mulino ad acqua con ruota verticale, rientra quindi nel tipo ‘vitruviano’. L’invenzione del mulino a ruota d’acqua verticale è avvenuta attraverso successivi passaggi e modifiche di ruote utilizzate in gran parte per l’irrigazione (come avveniva soprattutto in Egitto). Tuttavia è probabile che la sua diffusione sia avvenuta per gradi, prima nei regni con termini di cultura ellenistica e poi nelle rimanenti terre del mondo romano”. All’inizio del secolo scorso, i mulini a Manarola erano ben cinque: ogni rione aveva il suo e i clienti erano sempre gli stessi. Sandro Tore paragona i mulini alle parrocchie: “Ognuno frequentava il suo. D’altronde c’era un po’ di campanilismo tra un rione e l’altro, i ragazzi di un rione difficilmente andavano a giocare con quelli di un altro rione, come succedeva nei quartieri delle città. Un antico proverbio infatti dice ‘Chi cambia mugnaio, cambia ladro’. Siccome vi erano tempi lunghi di attesa per la spremitura delle olive e la macina dei grani, gli avventori si scambiavano opinioni, tecniche di coltivazione, notizie di attualità, gli anziani raccontavano delle storie ai ragazzi che si radunavano loro intorno. Quindi oltre a svolgere la sua funzione produttiva, l’antico mulino aveva una funzione aggregativa, di socializzazione, di centro di cultura popolare e laica”. Il mulino insomma era un posto speciale.

Oltre ad ammirare gli antichi meccanismi e i vari oggetti esposti per la lavorazione dei grani e delle olive, la visita al mulino rappresenta la scoperta dei modi di vita delle genti delle Cinque Terre prima dell’avvento della modernità. Per informazioni e prenotazioni delle visite fuori dall’orario di apertura telefonare ai numeri 347 9438062 o 335 5219091.