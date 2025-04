Oss ex Coopservice, Fials: “Bando a tempo determinato e assunzioni da graduatoria Rossomando possono tranquillamente coesistere”

“Dopo anni di opportunità negate e promesse mai mantenute, si scrive un nuovo atto di una vicenda che avrebbe del comico, se non vestisse i panni del dramma per numerosi lavoratori che per lunghi anni hanno garantito assistenza nei nostri ospedali e che, al momento dell’internalizzazione del servizio sono stati volutamente lasciati fuori”. Così la Fials La Spezia, Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Sanità, commenta le ultime notizie dopo l’incontro avvenuto in Regione Liguria a fine marzo quando “l’assessore alla sanità Nicolò si prendeva pubblicamente l’impegno di intercedere ufficialmente presso Asl 5 a garanzia dello scorrimento della graduatoria Rossomando”.

“A distanza di un mese di quelle assunzioni nessuna notizia e, con la pubblicazione del nuovo bando, incassiamo di fatto l’ennesima mancanza di rispetto per i lavoratori e presa in giro per le organizzazioni sindacali – si legge nella nota della Fials -. Non è ammissibile continuare a disattendere gli accordi raggiunti e gli impegni presi. E’ necessario scorrere al più presto la graduatoria Rossomando per restituire dignità ai lavoratori esclusi, rispetto alle organizzazioni sindacali e credibilità alla politica regionale ed alla direzione aziendale di Asl 5: valori e condizioni ormai perdute da tempo”. Considerate le drammatiche carenze di personale Oss, che non permettono di erogare all’utenza un servizio adeguato h 24, le due soluzioni (bando a tempo determinato e assunzioni da graduatoria Rossomando) possono tranquillamente coesistere e, pertanto, la segreteria Fials “pretende che l’assessore regionale dia seguito in tempi brevi agli impegni presi con le organizzazioni sindacali e con i lavoratori. Soltanto sulla base di relazioni sindacali chiare e corrette si può instaurare una positiva collaborazione tra le parti volta al miglioramento delle condizioni di lavoro e del servizio reso all’utenza”

