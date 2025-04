Prima Categoria. Altarese – Mallare LIVE: il derby raccontato in diretta

ALTARESE – MALLARE (0 – 0)

Aria di derby in Val Bormida, in questa domenica si affronteranno Altarese e Mallare presso l’impianto Stelio Fornaciari. Il match di andata ha visto come vincitori i giallorossi grazie alla rete di Gagliardi. L’Altarese, che al momento occupa l’ottava posizione con 31 punti, dopo la sconfitta in trasferta contro il Camporosso per 3 a 2, cercherà di mantenere la posizione. Il Mallare, ultimo in classifica, dovrà trovare nuovamente la vittoria come nella scorsa giornata contro l’Oneglia. Questa è l’ultima opportunità dei ragazzi di mister Fiori per provare a partecipare ai playout. Il match sarà diretto dal signor Semeria Gabriele (IM) e il calcio d’inizio è previsto alle ore 15:00.

