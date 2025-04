Promozione, il LIVE di Carcarese-Finale: gara decisiva per playoff e playout

Carcare. Penultima gara di campionato per Carcarese e Finale, che questo pomeriggio si affrontano al Corrent per guadagnare punti preziosi in vista rispettivamente dei playoff e dei playout.

Dopo la sconfitta con la capolista Millesimo che ha di fatto annullato la possibilità di vincere il campionato, la Carcarese ha sfruttato la pausa per mettere da parte la delusione e concentrarsi sulle ultime gare. In caso vittoria di oggi, i biancorossi avranno la garanzia di saltare il primo turno playoff (la distanza con la Sampierdarenese sarebbe superiore a 6 punti) e di giocare il secondo in casa contro la vincente tra la terza e la quarta.

