San Filippo, Torregrossa: “Le lamentele della Baia Alassio sono inutili, noi giochiamo sempre così”

Albenga. Novanta minuti molto intensi e mai scontati quelli disputati oggi al Riva tra Baia Alassio e San Filippo Yepp. La vittoria delle vespe arriva al novantesimo grazie al secondo rigore della partita di Di Mari, oggi a segno per due volte grazie ai rigori procurati da Hamati. Nonostante ciò, una prova coriacea della San Filippo non riesce del tutto ad arginare i tentativi ospiti nell’andare a rete, terminando così la partita con una sconfitta, inutile il gol a pochissimo dallo scadere di Carparelli che fa esplodere il Riva.

A margine tante lamentele e scaramucce tra le panchine e i giocatori in campo. Diversi ammoniti, tra cui spiccano Aicardi e Hamati che, in caso di spareggio, non ci saranno essendo che erano diffidati. Seguono le espulsioni di Damonte nelle trafile ospiti e di Gerosa tra quelle di casa, oltre alle espulsioni di Sardo e di Torregrossa. A fine partita, continuano le spiegazioni, terminate poi in intervista con le dichiarazioni dei due allenatori a terminare un match ricco di colpi di scena e ben giocato, con molto agonismo, da ambo le compagini.

