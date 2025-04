Serie C, apoteosi Fas Albisola Pallavolo: i biancazzurri tornano matematicamente in Serie B!

Lavagna. Un risultato memorabile a coronamento di una stagione da sogno. Fas Albisola Pallavolo espugna il Palazzetto “Parco Tigullio” e vince il campionato di Serie C. Il prossimo anno per la squadra biancazzurra sarà nuovamente Serie B.

16 vittorie consecutive, 17 affermazioni totali ed una sola sconfitta (contro Sabazia Ecosavona alla seconda giornata di campionato, ndr), soltanto 9 set persi in tutta la stagione su 57 disputati: è questo il racconto in numeri dell’annata straordinaria disputata da Fas Albisola Pallavolo, sestetto che ha cannibalizzato il campionato di Serie C regionale.

