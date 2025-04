Si gioca nel pomeriggio del 1° maggio, Spezia-Salernitana promette grande pubblico

Nonostante un tempo la giornata del primo maggio suggeriva altro rispetto ad una partita di calcio da vivere dentro uno stadio alle 3 del pomeriggio, c’è da scommetterci che ancora una volta il “Picco” sarà pieno come un uovo anche in questa circostanza.

Nemmeno negli anni della serie A il rinnovato catino di Viale Fieschi ha portato sugli spalti tanta gente con la medesima continuità: il merito va soprattutto all’andamento della squadra ma quota parte importante di questa popolarità va ascritta senza ombra di dubbio al risultato del triennio di lavori che ha rimodellato e rilanciato l’impianto cittadino. Lo Spezia con i suoi 60 punti, per tenersi stretta la terza piazza occupata praticamente dall’inizio del campionato, ha bisogno di un paio di vittorie e da questo punto di vista il “Picco” ha quasi sempre portato la sua dote di punti; dall’altra parte una Salernitana che battendo il quasi retrocesso Cosenza, ha appena messo il muso fuori dal gruppone delle pericolanti ma non è comunque per nulla uscita dalla bassa classifica e abbisogna di punti per provare ad evitare la seconda retrocessione consecutiva. La truppa di Pasquale Marino, un ex che ha lasciato un bel ricordo nonostante un solo anno in panchina, ha fatto il proprio dovere vincendo le due sfide casalinghe contro gli altoatesini e, appunto, contro il Cosenza ma è chiaro che è solo l’inizio per poter evitare sia la retrocessione diretta sia lo spareggio playout.

