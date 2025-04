Skymetro, il via libera slitta ma Piciocchi assicura: “Arriverà”. Il centrosinistra accusa: “Un fallimento”

Genova. Ennesimo rinvio per lo Skymetro, uno dei progetti più dibattuti nella campagna elettorale per le comunali appena entrata nell’ultimo mese. Proprio in questi giorni scadevano i termini per il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e i tecnici del ministero hanno chiesto al Comune ulteriori integrazioni prima di esprimersi nel merito, evitando così il meccanismo del silenzio-assenso. “Ci hanno chiesto due specifiche super tecniche su aspetti urbanistici – spiega il vicesindaco reggente e candidato Pietro Piciocchi -. Tra due settimane ci sarà la seduta in cui delibereranno definitivamente“.

Dunque da parte dell’amministrazione di Tursi c’è piena fiducia che la metropolitana sopraelevata Brignole-Molassana ottenga l’agognato via libera da Roma, dopo che le versioni precedenti del progetto erano state rinviate al mittente per una serie di criticità che hanno allungato i tempi dell’iter. Il jolly di Piciocchi è la previsione di abbattere e ricollocare l’istituto Firpo-Buonarroti di Marassi, soluzione che consente di superare il problema dell’attraversamento della copertura del Bisagno all’altezza dello stadio.

