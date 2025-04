Tre incontri di formazione per i catechisti, uno per vicariato

Anche quest’anno l’ufficio catechistico della diocesi organizza, nel tempo successivo alla Pasqua, tre incontri di formazione per i catechisti e le catechiste di tutte le parrocchie. Gli incontri, che iniziano domani (28 aprile), si svolgeranno uno per vicariato, ovvero le tre strutture di aggregazione delle comunità pastorali istituite lo scorso anno dal vescovo. Domani, appunto, catechiste e catechisti delle parrocchie appartenenti al vicariato della Val di Magra si ritroveranno alle 21 a Sarzana, nel salone dell’antico palazzo vescovile, in via Mazzini. All’introduzione del direttore dell’ufficio don Pietro Milazzo seguirà l’intervento del vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti. “Scopo di questi incontri – spiega la Diocesi – è quello di favorire l’impegno catechistico non solo verso i più giovani, che si preparano a ricevere i sacramenti dell’iniziazione cristiana, ma anche per la catechesi degli adulti, sempre più richiesta in varie parrocchie, e per il catecumenato, ovvero la preparazione al battesimo richiesto da persone in età matura”. I due successivi incontri, sempre alla presenza del vescovo, si svolgeranno nelle due settimane seguenti: venerdì 9 maggio alle 21 nei locali della parrocchia di Borghetto Vara, per il vicariato della Val di Vara e della Riviera, e lunedì 12 maggio, alle 21, nel salone di Tele Liguria Sud, vicino alla cattedrale spezzina di Cristo Re, per il vicariato della Spezia e del Golfo. Tutte le persone impegnate attivamente nella catechesi sono invitate ad intervenire, nell’incontro del vicariato di appartenenza. Per informazioni, scrivere a catechesi@diocesilaspezia.it.

